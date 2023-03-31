У Запоріжжі пролунав вибух
У п'ятницю, 31 березня, у Запоріжжі знову пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у Запоріжжі вночі двічі лунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що російська армія завдала серії ударів по місту із застосуванням РСЗВ. Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.
Нагадаємо, російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.
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