У Запоріжжі пролунав вибух

У п'ятницю, 31 березня, у Запоріжжі знову пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Пізніше стало відомо, що російська армія завдала серії ударів по місту із застосуванням РСЗВ. Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

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