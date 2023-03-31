В Запорожье раздался взрыв
В пятницу, 31 марта, в Запорожье снова прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Запорожье ночью дважды раздавались взрывы.
Позже стало известно, что российская армия нанесла серию ударов по городу с применением РСЗО. Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.
Напомним, российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.
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