В Україні масштабна повітряна тривога: зафіксовано запуск крилатих ракет
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
На даний момент (06:26) карта повітряних тривог виглядає так:
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
За повідомленнями Повітряних Сил
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! ", - повідомили Повітряні сили на Telegram-каналі.
Оновлено 06:25
"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - Повітряні сили.
Оновлено 06:28:
Повітряні сили повідомляють про напрямок ракет через Сумську область в напрямку Полтавської / Черкаської".
Оновлено 06:29
Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Оновлено 06:30
"Група ракет на півдні Київської області - в західному напрямку", - Повітряні сили.
Оновлено 06:34
"Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина)", - Повітряні сили.
Оновлено 06:36
За повідомленнями Повітряних сил, ракети на межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини!
Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала".
Оновлено 06:39
"Група ракет через Харківщину на Дніпропетровщину", - Повітряні сили.
Генерал Сергій Мельник: "Харків’яни не ігноруйте сигнал про повітряну тривогу".
Оновлено 06:40
"Швидкісна ціль на Дніпро", - Повітряні сили.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Дніпрі.
Оновлено 06:46
"Дніпро, знаходитесь у укриттях". - Повітряні сили.
Оновлено 06:48
"У Києві загроза ракетного удару", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 06:49
"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено 06:51
"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", - кореспонденти Суспільного
Оновлено 06:53
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про напрямок ракет на захід України
"Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України", - повідомив Козицький.
Також Повітряні сили повідомили про зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області
Масштабна повітряна тривога в Україні
Тривога по всій Україні оголошується у разі зльоту МІГ-31К – носія крилатих ракет.
Так, масштабна тривога була вранці 7 січня. У Повітряних силах відзначили зліт МІГ-31К з аеродрому Моздок, розташованого в Північній Осетії.
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