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У Дніпрі пролунали вибухи

Дніпро, Понеділок 08 січня 2024 06:49
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У Дніпрі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі пролунали вибухи вранці 8 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Дніпрі пролунали вибухи сьогодні вранці, 8 січня. По всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт групи ракет через Харківську область в напрямку Дніпропетровської.

Також нашими військовими був зафіксований пуск російської аеробалістичної ракети "Кинджал" з літака МіГ-31К. Після цього повідомлялося про проліт швидкісної цілі на Дніпро.

Обстріл України 6 січня

Ввечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.

Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.

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