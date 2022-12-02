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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

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Запоріжжя, П'ятниця 02 грудня 2022 22:58
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів Фото: У Запоріжжі повідомили про вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 2 грудня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі чути звуки вибухів!", - йдеться у повідомленні.

Людей закликають перебувати в укриттях. Тим часом офіційних коментарів щодо причин поки не надходило.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі повідомили про вибухи.

У Запоріжжі в ніч на 2 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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