У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
Фото: У Запоріжжі повідомили про вибухи (GettyImages)
У п'ятницю, 2 грудня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Запоріжжі чути звуки вибухів!", - йдеться у повідомленні.
Людей закликають перебувати в укриттях. Тим часом офіційних коментарів щодо причин поки не надходило.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі повідомили про вибухи.
У Запоріжжі в ніч на 2 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
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