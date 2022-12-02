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В Запорожье раздались звуки взрывов

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Запорожье, Пятница 02 декабря 2022 22:58
В Запорожье раздались звуки взрывов Фото: В Запорожье сообщили о взрывах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 2 декабря, в Запорожье раздались звуки взрывов. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье слышны звуки взрывов!", - говорится в сообщении.

Людей призывают находиться в укрытиях. Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.

Напомним, ранее в Запорожье сообщили о взрывах.

В Запорожье в ночь на 2 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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