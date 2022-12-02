В Запорожье раздались звуки взрывов
Фото: В Запорожье сообщили о взрывах (GettyImages)
В пятницу, 2 декабря, в Запорожье раздались звуки взрывов. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье слышны звуки взрывов!", - говорится в сообщении.
Людей призывают находиться в укрытиях. Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.
Напомним, ранее в Запорожье сообщили о взрывах.
В Запорожье в ночь на 2 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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