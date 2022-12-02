В пятницу, 2 декабря, в Запорожье раздались звуки взрывов. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Людей призывают находиться в укрытиях. Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.

"В Запорожье слышны звуки взрывов!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье сообщили о взрывах.

В Запорожье в ночь на 2 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.