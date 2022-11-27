У Запоріжжі повідомили про вибухи

У Запоріжжі сьогодні, 27 листопада вранці повідомили про вибухи. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про серію вибухів в місті.

Тим часом офіційних коментарів щодо причин поки не надходило.

Нагадаємо, зараз в низці областей оголошена повітряна тривога, а в Кривому Розі влада повідомила про ракетну атаку на місто.

Додамо, що цієї ночі російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Обійшлося без постраждалих.

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