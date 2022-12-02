У Запоріжжі чули звуки вибухів: оголошена повітряна тривога
Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі в ніч на 2 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звуки близько 02:18 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку в Чугуївському районі.
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