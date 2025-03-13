На Запоріжжі пролунали вибухи на тлі повітряної атаки

"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться в публікації чиновника в Telegram-каналі о 04:42.

Глава ОВА закликав мешканців Запорізької області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він в мережі.

Пізніше керівник адміністрації розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

"Працює наша ППО", - написав він у Telegram о 04:55.

Зазначимо, перед тим начальника ОВА інформував про загрозу ударних безпілотників противника по Запорізькій області.

Крім того, у Повітряних силах повідомляли про фіксацію руху ворожих БПЛА у напрямку міст Запоріжжя, Дніпра та Одеси.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, 12 березня ввечері російські загарбники запустили ударні безпілотники у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу дронових атак у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Крім того, близько до опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксувалися БПЛА противника.

А вже після опівночі у Києві було чути вибухи через атаку "Шахедів" - у столиці також тривала бойова робота захисників неба з відбиття повітряної атаки.