У Київській області працює ППО через російські безпілотники

У Київській області сьогодні пізно ввечері, 12 березня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є фіксація ворожих безпілотників у небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях". - йдеться в оголошенні адміністрації у публікації в Telegram о 23:45.

Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.

Зауважимо, перед тим повітряна тривога також була оголошена у Києві через загрозу ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 12 березня російські окупанти запустили в напрямку України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, ближче до опівночі у Повітряних силах поінформували, що були зафіксовані нові групи ворожих ударних дронів, які заходили у повітряний простір Харківської області з території Бєлгородської області.

Також військові попередили мешканців Полтави та Чернігова, у напрямку яких рухалися російські БПЛА.

Згідно з останніми даними (станом на 32:57), ворожі безпілотники фіксувалися у Харківській, Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, а також над містом Києвом.