Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Ввечері у середу, 12 березня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Станом на 22:52 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:04 оголошено повітряну тривогу в Київській області. Військові повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

При цьому, за даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе фіксують:

Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня і щоночі використовують дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Зокрема, у вівторок, 11 березня, ворог атакував дронами Дніпро. Внаслідок ударів була пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні будинки.

Однак ударні дрони проти агресора активно використовує й Україна. Так, 11 березня Повітряні сили ЗСУ масовано атакували Росію уданими дронами. Частина з них долетіла до Москви.

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