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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Середа 12 березня 2025 22:09
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів Ілюстративне фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ввечері у середу, 12 березня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

При цьому, за даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе фіксують:

  • на підльоті до Південного та Коблевого;
  • у районі міста Миргород Полтавської області;
  • у Харківській області;
  • у Сумській області.

Станом на 22:10 ворожі БпЛА рухалися:

  • на межі Харківщини та Донеччини, курс - західний/південно-західний;
  • на південному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
  • на сході Сумщини, курс - західний;
  • на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Станом на 22:55 російські ударні дрони рухалися:

  • на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс - західний/північно-західний;
  • на сході Дніпропетровської області, курс - західний;
  • на півдні Сумської області, курс - західний, на півночі та в центрі - південно-західний;
  • на сході та південному сході Чернігівської області, курс - південно-західний.

О 23:04 оголошено повітряну тривогу в Київській області. Військові повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Станом на 22:52 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня і щоночі використовують дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Зокрема, у вівторок, 11 березня, ворог атакував дронами Дніпро. Внаслідок ударів була пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні будинки.

Однак ударні дрони проти агресора активно використовує й Україна. Так, 11 березня Повітряні сили ЗСУ масовано атакували Росію уданими дронами. Частина з них долетіла до Москви.

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