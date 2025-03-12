Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів
Ввечері у середу, 12 березня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.
Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
При цьому, за даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе фіксують:
- на підльоті до Південного та Коблевого;
- у районі міста Миргород Полтавської області;
- у Харківській області;
- у Сумській області.
Станом на 22:10 ворожі БпЛА рухалися:
- на межі Харківщини та Донеччини, курс - західний/південно-західний;
- на південному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
- на сході Сумщини, курс - західний;
- на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Станом на 22:55 російські ударні дрони рухалися:
- на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс - західний/північно-західний;
- на сході Дніпропетровської області, курс - західний;
- на півдні Сумської області, курс - західний, на півночі та в центрі - південно-західний;
- на сході та південному сході Чернігівської області, курс - південно-західний.
О 23:04 оголошено повітряну тривогу в Київській області. Військові повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Станом на 22:52 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти щодня і щоночі використовують дрони-камікадзе для ударів по Україні.
Зокрема, у вівторок, 11 березня, ворог атакував дронами Дніпро. Внаслідок ударів була пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні будинки.
Однак ударні дрони проти агресора активно використовує й Україна. Так, 11 березня Повітряні сили ЗСУ масовано атакували Росію уданими дронами. Частина з них долетіла до Москви.
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