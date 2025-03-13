У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО
У Києві лунають вибухи на тлі повітряної тривоги. Місто під атакою російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили у КМВА.
"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.
Він також повідомив про ризик атак у Подільському районі та на Виноградарі.
О 00:18 моніторингові канали повідомили про проліт БпЛА над Оболонню та Мінським масивом. Згодом він вийшов на району Вишгорода і взяв курс на Лебедівку та Київське море.
Повітряні атаки Росії
Ввечері 12 березня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
У Києві тривогу через атаку дронів оголосили о 23:39. Також повідомлялося про роботу ППО по ворожих БпЛА у Київській області.
Напередодні 11 березня росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпро. Дрони пошкодили цивільну інфраструктуру і приватні будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.