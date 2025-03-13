У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

У Києві лунають вибухи на тлі повітряної тривоги. Місто під атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА , начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили у КМВА.

"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Він також повідомив про ризик атак у Подільському районі та на Виноградарі.

О 00:18 моніторингові канали повідомили про проліт БпЛА над Оболонню та Мінським масивом. Згодом він вийшов на району Вишгорода і взяв курс на Лебедівку та Київське море.