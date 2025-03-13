ua en ru
Чт, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

Четвер 13 березня 2025 00:18
UA EN RU
У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО Фото: у столиці працює ППО по ворожих БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунають вибухи на тлі повітряної тривоги. Місто під атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили у КМВА.

"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Він також повідомив про ризик атак у Подільському районі та на Виноградарі.

О 00:18 моніторингові канали повідомили про проліт БпЛА над Оболонню та Мінським масивом. Згодом він вийшов на району Вишгорода і взяв курс на Лебедівку та Київське море.

Повітряні атаки Росії

Ввечері 12 березня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривогу через атаку дронів оголосили о 23:39. Також повідомлялося про роботу ППО по ворожих БпЛА у Київській області.

Напередодні 11 березня росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпро. Дрони пошкодили цивільну інфраструктуру і приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо
Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо
DAILY
Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США