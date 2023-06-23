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У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють про ракетну загрозу

Фото: у Запоріжжі пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється. Жителів міста закликають до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Удари по Запоріжжю та області

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти періодично завдають ударів по Запоріжжю та населеним пунктам області із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет, а також ракет систем ППО типу С-300.

Так, 20 червня у Запоріжжі та передмісті під час нічної повітряної атаки противник завдав ударів по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.

Також напередодні росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі, внаслідок чого загинули двоє людей. Також поранення отримала робітниця ДСНС.

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