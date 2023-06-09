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Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі: є загиблі та постраждалі

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Гуляйполе, П'ятниця 09 червня 2023 14:33
Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі: є загиблі та постраждалі Фото: росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Через ворожу атаку загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він повідомив, що через ворожу атаку загинуло двоє працівників лікарні - молодша медична сестра та сантехнік.

Ще двоє людей отримали поранення.

Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі: є загиблі та постраждалі

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під ворожою окупацією. При цьому підконтрольну Україні територію росіяни регулярно обстрілюють.

Так, 2 червня загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха Запорізького району. Через атаку загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхало 280 тисяч людей. Наразі в частині, яку контролює Україна, проживають понад півмільйона людей.

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