Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі: є загиблі та постраждалі

Російські військові обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Через ворожу атаку загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Він повідомив, що через ворожу атаку загинуло двоє працівників лікарні - молодша медична сестра та сантехнік.

Ще двоє людей отримали поранення.

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під ворожою окупацією. При цьому підконтрольну Україні територію росіяни регулярно обстрілюють.

Так, 2 червня загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха Запорізького району. Через атаку загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхало 280 тисяч людей. Наразі в частині, яку контролює Україна, проживають понад півмільйона людей.

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