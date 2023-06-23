В Запорожье прозвучали взрывы, сообщают о ракетной угрозе

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. Жителей города призывают до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Удары по Запорожью и области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты периодически наносят удары по Запорожью и населенным пунктам области с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет, а также ракет систем ПВО типа С-300.

Так, 20 июня в Запорожье и пригороде во время ночной воздушной атаки противник наносил удары по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Также накануне россияне обстреляли больницу в Гуляйполе, в результате чего погибли два человека. Также ранения получила работница ГСЧС.