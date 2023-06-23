RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье прозвучали взрывы, сообщают о ракетной угрозе

Фото: в Запорожье прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 23 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. Жителей города призывают до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Удары по Запорожью и области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты периодически наносят удары по Запорожью и населенным пунктам области с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет, а также ракет систем ПВО типа С-300.

Так, 20 июня в Запорожье и пригороде во время ночной воздушной атаки противник наносил удары по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Также накануне россияне обстреляли больницу в Гуляйполе, в результате чего погибли два человека. Также ранения получила работница ГСЧС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьевибухиВторжение России в Украину