У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють про ракетну загрозу
У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".
Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється. Жителів міста закликають до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Удари по Запоріжжю та області
З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти періодично завдають ударів по Запоріжжю та населеним пунктам області із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет, а також ракет систем ППО типу С-300.
Так, 20 червня у Запоріжжі та передмісті під час нічної повітряної атаки противник завдав ударів по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.
Також напередодні росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі, внаслідок чого загинули двоє людей. Також поранення отримала робітниця ДСНС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .