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В Запорожье прозвучали взрывы, сообщают о ракетной угрозе

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Запорожье, Пятница 23 июня 2023 00:53
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщают о ракетной угрозе Фото: в Запорожье прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 23 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. Жителей города призывают до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Удары по Запорожью и области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты периодически наносят удары по Запорожью и населенным пунктам области с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет, а также ракет систем ПВО типа С-300.

Так, 20 июня в Запорожье и пригороде во время ночной воздушной атаки противник наносил удары по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Также накануне россияне обстреляли больницу в Гуляйполе, в результате чего погибли два человека. Также ранения получила работница ГСЧС.

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