У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі

"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:32.

Перед цим Федоров писав про загрозу застосування безпілотників по області. Пізніше він продовжував інформувати про рух дронів РФ, які у більшості тримали курс саме на Запоріжжя. Вже о 23:45 стало відомо про пожежу.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Після цього глава ОВА продовжив фіксувати ударні дрони росіян, які рухаються на різні райони Запоріжжя.

Оновлено о 00:03

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - поінформував Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.