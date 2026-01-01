UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі

Фото: ворог масовано атакує Запоріжжя дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 1 січня, завдають ударів по Запоріжжю. У місті внаслідок ворожої атаки вже зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:32.

Перед цим Федоров писав про загрозу застосування безпілотників по області. Пізніше він продовжував інформувати про рух дронів РФ, які у більшості тримали курс саме на Запоріжжя. Вже о 23:45 стало відомо про пожежу.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Після цього глава ОВА продовжив фіксувати ударні дрони росіян, які рухаються на різні райони Запоріжжя.

Оновлено о 00:03

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - поінформував Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 31 грудня в Запорізькій області повітряна тривога тривала вдень більше чотирьох годин. Під час тривалого сигналу в самому Запоріжжі були чутні вибухи.

Пізніше Іван Федоров уточнив, що в результаті обстрілу виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, ввечері того ж дня, незадовго до Нового року, росіяни повторно атакували місто. В результаті цього обстрілу РФ пошкодила багатоповерхівку, а також загорілися автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в УкраїніДрони