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У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Запоріжжі пролунав вибух у ніч на 1 червня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Вибух у місті було чути близько 03:05. Незадовго до цього Федоров попереджав про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області, адже Росія підняла у небо стратегічно авіація.

"Вибухи у Запоріжжі", - написав він.

Станом на 03:15 про влучання або постраждалих не повідомлялось.

О 03:30 Федоров повідомив про повторні вибухи у місті. За його даними, в області наразі загроза ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, близько 02:40 в Україні почали оголошувати масштабну повітряну тривогу через атаку російською авіацією. При цьому областями вже ширився сигнал тривоги через запуск безпілотників по типу "Шахед". Ворожі дрони рухались з південних областей у центральні та північні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетна атака