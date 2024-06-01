В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

Взрыв в городе был слышен около 03:05. Незадолго до этого Федоров предупреждал об угрозе крылатых ракет по Запорожской области, поскольку Россия подняла в небо стратегическую авиацию.

"Взрывы в Запорожье", – написал он.

По состоянию на 03:15 о попадании или пострадавших не сообщалось.

В 03:30 Федоров сообщил о повторных взрывах в городе. По его данным, в области сейчас угроза ударных беспилотников.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, около 02:40 в Украине начали объявлять масштабную воздушную тревогуиз-за атаки российской авиацией. При этом по областям уже распространялся сигнал тревоги из-за запуска беспилотников по типу "Шахед". Вражеские дроны двигались из южных областей в центральные и северные.

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