В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

В Запорожье раздался взрыв в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ракетных ударов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.
Взрыв в городе был слышен около 03:05. Незадолго до этого Федоров предупреждал об угрозе крылатых ракет по Запорожской области, поскольку Россия подняла в небо стратегическую авиацию.
"Взрывы в Запорожье", – написал он.
По состоянию на 03:15 о попадании или пострадавших не сообщалось.
В 03:30 Федоров сообщил о повторных взрывах в городе. По его данным, в области сейчас угроза ударных беспилотников.
Напомним, около 02:40 в Украине начали объявлять масштабную воздушную тревогуиз-за атаки российской авиацией. При этом по областям уже распространялся сигнал тревоги из-за запуска беспилотников по типу "Шахед". Вражеские дроны двигались из южных областей в центральные и северные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .