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В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

П'ятниця 31 травня 2024 23:46
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В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу через дрони (колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові попередили про загрозу застосування російським агресором "Шахедів" для Запорізької, а потім Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Одеської областей.

"БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

Оновлено о 22:17.

За інформацією військових, у Херсонській області крім дронів було зафіксовано пуск авіабомб.

"БпЛА типу Shahed на Херсонщині, курс північно-західний. Пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині", – проінформували українців.

Оновлено о 23:15.

Також загроза виникла і для Одеської області. Там Shahed рухаються курсом з акваторії Чорного моря.

Оновлено о 00:00.

Сигнал тривоги поширився на Черкаську область.

Оновлено о 00:20.

Сигнал повітряної триовги оголошено також у Київській області.

За даними Повітряних сил ворожі дрони помічено:

  • в південній частині Миколаївської області, курс західний;
  • в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний;
  • на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний;
  • на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний/північно-західний;
  • на Дніпропетровщині, курсом на Кривий Ріг;
  • в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Де оголошено тривогу

В низці областей України оголошено повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі.

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Повітряна тривога Дрони
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