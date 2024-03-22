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У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог наніс 8 ракетних ударів

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У Запоріжжі пролунали вибухи у ніч проти 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

О 01:23 на території Запорізької області розпочалася повітряна тривога.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав усіх терміново прослідувати в укриття. 

О 01:25 було оголошено загрозу ударних безпілотників по області.

Близько 04:10 було зафіксовано перші вибухи у Запоріжжі.

О 05:21 Федоров повідомив, що ворог наніс 8 ракетних ударів місту. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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