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В Запорожье раздались взрывы: враг нанес 8 ракетных ударов

Фото: в Запорожье раздались взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В Запорожье прогремели взрывы в ночь на 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В 01.23 на территории Запорожской области началась воздушная тревога.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал всех срочно последовать в укрытие.

В 01:25 была объявлена угроза ударных беспилотников по области.

Около 04:10 были зафиксированы первые взрывы в Запорожской области.

В 05:21 Федоров сообщил, что враг нанес 8 ракетных ударов городу. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информация о пострадавших уточняется.

В 06:02 корреспонденты Общественного сообщили о повторных звуках взрывов.

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