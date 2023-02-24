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Окупанти обстріляли село Таврійське у Запорізькій області: пошкоджено будинки

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Таврійське , П'ятниця 24 лютого 2023 16:47
Окупанти обстріляли село Таврійське у Запорізькій області: пошкоджено будинки Фото: Окупанти обстріляли село Таврійське у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.

"Окупанти обстріляли населений пункт Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під атаку потрапило село Таврійське.

"Всі подробиці атаки з'ясовуються", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.

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