У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У суботу, 7 січня, увечері у Запоріжжі було чути вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних деталей події.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Також ми писали, що сьогодні росіяни вкотре обстріляли Сумську область. Для атак вони використовували дрони, з яких скидали вибухівку.

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