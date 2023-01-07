Скинули вибухівку на подвір'я. Окупанти знову обстрілювали Сумську область

Сьогодні, 7 січня, російські військові за допомогою безпілотника скинули вибухівку прямо на подвір'я жителів Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я жителя Великописарівської громади. За словами Живицького, чоловік дивом не постраждав. Фото: уламки від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді Також росіяни протягом дня три рази відкривали вогонь з кулеметів по Шалигинській громаді. Живицький також зазначив, що ворог повторно відкривав вогонь з кулемета по громаді після 20 години, загалом було випущено 33 кулеметних черги. "Обійшлося без жертв і руйнувань", - заявив голова Сумської ОВА.