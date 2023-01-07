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Скинули вибухівку на подвір'я. Окупанти знову обстрілювали Сумську область

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Сумська область, Субота 07 січня 2023 21:40
Скинули вибухівку на подвір'я. Окупанти знову обстрілювали Сумську область Фото: окупанти знову обстрілювали Сумську область (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 січня, російські військові за допомогою безпілотника скинули вибухівку прямо на подвір'я жителів Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я жителя Великописарівської громади. За словами Живицького, чоловік дивом не постраждав.

Фото: уламки від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді

Також росіяни протягом дня три рази відкривали вогонь з кулеметів по Шалигинській громаді. Живицький також зазначив, що ворог повторно відкривав вогонь з кулемета по громаді після 20 години, загалом було випущено 33 кулеметних черги.

"Обійшлося без жертв і руйнувань", - заявив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо вчора російські війська обстріляли прикордонну громаду Сумської області із самохідної артилерійської установки.

Раніше, 4 січня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, завдавши 55 ударів за добу.

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