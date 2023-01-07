В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В субботу, 7 января, вечером в Запорожье были слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более подробный деталей происшествия.
Жителям Запорожья и области необходимо оставаться в укрытиях.
Обновлено 22:32
Как отмечают местные Telegram-каналы, россияне обстреливают Запорожье при помощи кассетных боеприпасов.
Напомним, в четверг, 5 января, российский диктатор Владимир Путин объявил о режиме прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Также мы писали, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область. Для атак они использовали дроны, с которых сбрасывали взрывчатку.
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