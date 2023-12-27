У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного та місцеві паблики.
Повідомляється, що у місті пролунали вибухи. Місцеві канали пишуть про роботу ППО.
"Попередньо вже збито ще два мопеди. Тобто сумарно вже три", - повідомили місцеві канали.
Пізніше сили ППО збили ще один БпЛА.
"Щойно було знову голосно. Повідомляють, що збили ще один!", - повідомили адміністратори місцевого каналу.
В області була оголошена повітряна тривога.
Росіяни регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.
У неділю 24 грудня росіяни запустили дрони "Шахеди" кількома областями України, у тому числі й Запорізькою. Сили ППО повідомили про збиття 14 "Шахедів".
Раніше, 23 грудня, у Запоріжжі місцеві мешканці чули вибухи . Військові повідомляли про загрозу безпілотників.
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