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У Повітряних силах розповіли, де збивали "Шахеди" ворога цієї ночі

Неділя 24 грудня 2023 07:42
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У Повітряних силах розповіли, де збивали "Шахеди" ворога цієї ночі Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті вночі 24 грудня ворожі "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під час відбиття повітряної атаки російських загарбників із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" по Україні цієї ночі сили та засоби ППО ЗСУ працювали у п'ятьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Військові зазначили, що у ніч проти 24 грудня окупанти атакували 15-ма "Шахедами", які запускали із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей", - йдеться у публікації.

У Повітряних силах розповіли, де збивали &quot;Шахеди&quot; ворога цієї ночі

Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram вранці, вніч на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири "Шахеди".

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генерального штабу сьогодні повідомлялося, що окупанти у ніч проти 24 грудня запустили 16 "Шахедів", і з них було збито 15 дронів-камікадзе.

Атаки "Шахедів" по Україні

Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по населених пунктах України.

Так, після опівночі в Хмельницькій ОВА розповіли про роботу систем ППО через ворожі ударні БПЛА, що були зафіксовані в регіоні. Крім того, ввечері 23 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух ворожих безпілотників в бік області.

Також у суботу росіяни для ударів по Дніпропетровській області застосували 9 дронів-камікадзе, та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів.

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