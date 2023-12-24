У Повітряних силах розповіли, де збивали "Шахеди" ворога цієї ночі
Під час відбиття повітряної атаки російських загарбників із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" по Україні цієї ночі сили та засоби ППО ЗСУ працювали у п'ятьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Військові зазначили, що у ніч проти 24 грудня окупанти атакували 15-ма "Шахедами", які запускали із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей", - йдеться у публікації.
Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram вранці, вніч на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири "Шахеди".
Зауважимо, що у ранковому зведенні Генерального штабу сьогодні повідомлялося, що окупанти у ніч проти 24 грудня запустили 16 "Шахедів", і з них було збито 15 дронів-камікадзе.
Атаки "Шахедів" по Україні
Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по населених пунктах України.
Так, після опівночі в Хмельницькій ОВА розповіли про роботу систем ППО через ворожі ударні БПЛА, що були зафіксовані в регіоні. Крім того, ввечері 23 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух ворожих безпілотників в бік області.
Також у суботу росіяни для ударів по Дніпропетровській області застосували 9 дронів-камікадзе, та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.