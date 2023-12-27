В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье местные жители сообщают о взрывах
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного и местные паблики.
Сообщается, что в городе прозвучали взрывы. Местные каналы пишут о работе ПВО.
"Предварительно уже сбиты еще два мопеда. То есть суммарно уже три", - сообщили местные каналы.
Позже силы ПВО сбили еще один БпЛА..
"Только что было снова громко. Сообщают, что сбили еще один!", - сообщили администраторы местного канала.
В данный момент в области объявлена воздушная тревога.
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