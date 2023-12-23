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В Запоріжжі лунають вибухи. Повідомляють про загрозу дронів

Запоріжжя, Субота 23 грудня 2023 20:19
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В Запоріжжі лунають вибухи. Повідомляють про загрозу дронів Фото: в Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Запоріжжі пролунали вибухи. Військові повідомляють про рух ворожих безпілотників в бік області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військовий, станом на 20:10 ворожі безпілотники тримають курс на Запорізьку область.

Зауважимо, що на момент вибухів в області вже була оголошена повітряна тривога. Наразі карта тривог виглядає так:

В Запоріжжі лунають вибухи. Повідомляють про загрозу дронів

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.

Остання атака відбулася вчора вночі. Під час нічної атаки "Шахедів" уламки дронів упали в низці районів столиці. Серед них Дарницький, Голосіївський та Солом'янський. Так, в останньому значних руйнувань зазнала багатоповерхівка.

Зокрема, в будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Також в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Попередньо, в Солом'янському районі двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований.

Також стало відомо, що квартира, яка була фактично вщент зруйнована, належить ведучому телемарафону "Єдині новини" Андрію Ковальському.

Нагадаємо, що РБК-Україна також публікувало кадри самого пошкодженого будинку та подвір'я, де також понівечені й автівки. Фото та відео можна побачити в матеріалі за посиланням.

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