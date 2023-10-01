В Запоріжжі пролунали вибухи

В Запоріжжі сьогодні вночі, 1 жовтня пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в області.
Мешканців закликають знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватись правила "двох стін".
У низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в Харкові та Одесі.
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