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У Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 21 квітня, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Запоріжжі пролунали два вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Поки що офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

При цьому голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО.

"ППО працює", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили Україною 12 дронів-камікадзе . Вісім із них збили.

Крім того, українські захисники в районі Києва збили 8 дронів-камікадзе. Проте на Полтавщині дрони атакували об'єкт інфраструктури.

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ЗапоріжжяВибухВійна Росії проти України