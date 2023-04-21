У п'ятницю ввечері, 21 квітня, у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
"У Запоріжжі пролунали два вибухи", - йдеться у повідомленні.
На даний момент у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.
Поки що офіційна інформація щодо вибухів не надходила.
При цьому голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО.
"ППО працює", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили Україною 12 дронів-камікадзе . Вісім із них збили.
Крім того, українські захисники в районі Києва збили 8 дронів-камікадзе. Проте на Полтавщині дрони атакували об'єкт інфраструктури.
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