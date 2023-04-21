В пятницу вечером, 21 апреля, в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье прогремели два взрыва", - говорится в сообщении.
На данный момент в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Пока что официальная информация по поводу взрывов не поступала.
При этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО.
"ПВО работает", - написал он в Telegram.
Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 12 дронов-камикадзе. Восемь из них сбили.
Кроме того, украинские защитники в районе Киева сбили 8 дронов-камикадзе. Однако в Полтавской области дроны атаковали объект инфраструктуры.
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