В Запорожье прогремели взрывы

"В Запорожье прогремели два взрыва", - говорится в сообщении.

На данный момент в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Пока что официальная информация по поводу взрывов не поступала.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО.

"ПВО работает", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 12 дронов-камикадзе. Восемь из них сбили.

Кроме того, украинские защитники в районе Киева сбили 8 дронов-камикадзе. Однако в Полтавской области дроны атаковали объект инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.