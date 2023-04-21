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Нічна атака дронами: під Києвом збили 8 "шахедів"

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П'ятниця 21 квітня 2023 05:48
Нічна атака дронами: під Києвом збили 8 "шахедів" Фото: під Києвом збили 8 "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час нічної атаки на Київ Силами оборони було виявлено та збито 8 БПЛА Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Там зазначили, що після 25-денного затишку Росія знову спробувала атакувати столицю.

"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей", - заявили в КМВА.

Також повідомляється, що жертв і руйнувань, попередньо, немає.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ.

Крім цього, вибухи лунали в Харкові та Слов'янську.

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дрони Війна Росії проти України
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