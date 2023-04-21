Нічна атака дронами: під Києвом збили 8 "шахедів"

Під час нічної атаки на Київ Силами оборони було виявлено та збито 8 БПЛА Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Там зазначили, що після 25-денного затишку Росія знову спробувала атакувати столицю.

"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей", - заявили в КМВА.

Також повідомляється, що жертв і руйнувань, попередньо, немає.