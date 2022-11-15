У Запоріжжі пролунали вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч проти неділі, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне із сіл Запорізького району.. Одна з випущених ракет упала в одному із районів Запоріжжя.

Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.

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