В Запорожье прогремели взрывы

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья.

Также мы писали, что в Запорожье 12 ноября проводили эвакуацию жителей Шевченковского района из-за удара российских оккупантов.

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