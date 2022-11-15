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В Запорожье прогремели взрывы

Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 15 ноября в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья.

Также мы писали, что в Запорожье 12 ноября проводили эвакуацию жителей Шевченковского района из-за удара российских оккупантов.

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Запорожье