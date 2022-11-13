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Одна з ракет впала в обласному центрі. Росія атакувала Запорізький район (фото)

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Запоріжжя, Неділя 13 листопада 2022 10:33
Одна з ракет впала в обласному центрі. Росія атакувала Запорізький район (фото) Фото: Росія знову атакувала Запорізький район (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет, впала в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими.

"Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя", - додав Старух.

Як повідомлялось, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару 9 жовтня загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них діти.

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