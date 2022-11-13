Одна з ракет впала в обласному центрі. Росія атакувала Запорізький район (фото)

В ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет, впала в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району", - йдеться в повідомленні. За його словами, пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими. "Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя", - додав Старух.