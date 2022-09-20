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У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги

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Запоріжжя, Вівторок 20 вересня 2022 19:13
У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі у вівторок, 20 вересня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що російські окупанти запустили ракети із Чернігівської громади та району Токмака.

Раніше повідомлялося, що росіяни хаотично мінують автодороги у Запорізькій області.

14 вересня окупанти вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя.

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