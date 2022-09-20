Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги (Getty Images)

У Запоріжжі у вівторок, 20 вересня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.