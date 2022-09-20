У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги
Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги (Getty Images)
У Запоріжжі у вівторок, 20 вересня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що російські окупанти запустили ракети із Чернігівської громади та району Токмака.
Раніше повідомлялося, що росіяни хаотично мінують автодороги у Запорізькій області.
14 вересня окупанти вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя.
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