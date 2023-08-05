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Росія запустила ракету по Україні з Білорусі: експерт пояснив дії РФ й попередив про загрозу

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Київ, Субота 05 серпня 2023 20:30
Росія запустила ракету по Україні з Білорусі: експерт пояснив дії РФ й попередив про загрозу Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Олександр Мусієнко

Російські війська ввечері 5 серпня в чергове масовано запустили ракети по Україні. Зокрема, як повідомили в Повітряних силах, летіли ракети на українські міста і з території Білорусі.

Чому росіяни вперше за багато місяців використали Білорусь для ударів по Україні, пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко.

Сьогодні ввечері під час ракетного нальоту на Україну в Telegram-каналі повітряних сил з'явилося повідомлення про ракети з Білорусі. Однак додаткових деталей чи роз'яснень не було. Наразі невідомо, чи пролетіли ракети з РФ через Білорусь, чи були запущені безпосередньо з її території.

Росія запустила ракету по Україні з Білорусі: експерт пояснив дії РФ й попередив про загрозу

З Білорусі варто чекати провокацій

На думку Мусієнка, цілком можливо, що росіяни використали Білорусь для удару по Україні, оскільки останнім часом там спостерігається активність військ РФ.

"Зараз ми бачимо, що активність російських військових і "вагнерівців" у Білорусі збільшилась, і провокацій звідти варто очікувати. Ми бачимо, що на сьогодні Білорусь вкотре розглядається Росією як серйозний плацдарм для ескалації проти Заходу, в першу чергу проти Польщі і Литви, і в другу чергу - проти України. Тому ми знову ж таки перед ризиками ракетних і повітряних атак звідти", - пояснив він.

Лукашенко прогнувся?

Раніше деякі експерти вважали, що росіяни не завдають ударів по Україні з території Білорусі через позицію Лукашенка. Проте, як запевняє Мусієнко, відсутність ударів з Білорусі зовсім не пов'язана з Лукашенком.

"Атаки з території Білорусі не велися виключно тому, що у російської авіації були інші плани, інші маршрути, тільки через це. Як тільки їм знадобилась реалізація сценарію з Білорусі, а зараз, вочевидь, таких атак може збільшитися, вони почали знову ж таки використовувати повітряний простір Білорусі. Тому, власне кажучи, Лукашенка тут абсолютно ні до чого, він тут в принципі виключно виконавець", - зазначив експерт.

Ракетний наліт на Україну

Ввечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети по території України. Спочатку була інформація про "Калібри" з півдня, які рухалися в бік Києва, а потім повернули в напрямку Хмельницького. А потім в Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісної ракети" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки інформації немає.

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Білорусь ракетна атака Війна Росії проти України
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