У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів

У Запоріжжі сьогодні вночі, 16 квітня, пролунала серія гучних вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації поки не повідомлялося. У Запорізькій ОВА закликали не поширювати фото- та відеоматеріали, які могли б допомагати ворогові. "Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали - не допомагайте ворогові коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.