В Запорожье прозвучала серия громких взрывов

В Запорожье сегодня ночью, 16 апреля, прозвучала серия громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось. В Запорожской ОВА призвали не распространять фото- и видеоматериалы, которые бы могли помогать врагу.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Ранее сообщалось, что вечером 15 апреля российская армия с воздуха нанесла удар по Черниговской области, в результате которого возник пожар.
Также мы писали, что в Шосткинском районе Сумской области вчера вечером, 15 апреля, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.
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