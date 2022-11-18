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У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів

Фото: у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.

Оновлено (22:56)

За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. На місці удару вже працюють рятувальники.

Оновлено (23:47)

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, всього було п'ять прильотів. Внаслідок атаки виникла пожежа. Під завалами зруйнованого об'єкта інфраструктури можуть перебувати люди.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, у тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, сьогодні, 18 листопада, росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив із С-300 по селу Зарічне.

Також раніше повідомлялося, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.

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