Кількість жертв нічного обстрілу Запорізької області різко зросла
Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Вільнянському району Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.
На місці удару працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару продовжуються.
Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному із населених пунктів у Вільнянському районі. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок.
Нагадаємо, в Україні від самого ранку 17 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:30 усі області, окрім Криму, "червоні".
Масовані удари завдаються по всій території України. Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.
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