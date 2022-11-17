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Кількість жертв нічного обстрілу Запорізької області різко зросла

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 18:29
Кількість жертв нічного обстрілу Запорізької області різко зросла Фото: кількість жертв нічного обстрілу Запорізької області різко побільшало (facebook.com/MNSDNE))
Автор: Константин Широкун

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Вільнянському району Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

На місці удару працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару продовжуються.

Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному із населених пунктів у Вільнянському районі. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Нагадаємо, в Україні від самого ранку 17 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:30 усі області, окрім Криму, "червоні".

Масовані удари завдаються по всій території України. Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.

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