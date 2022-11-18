В Запорожье прозвучала серия громких взрывов

В Запорожье сегодня вечером, 18 ноября, прозвучала серия громких взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Очевидцы сообщают о том, что слышали по меньшей мере пять громких взрывов. Жителей города просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия.

Обновлено (22:56)

По данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте удара уже работают спасатели.