У Запоріжжі прогримів вибух

В Запоріжжі пролунав вибух у середу, 21 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що одразу після звуку вибуху в обласному центрі у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів немає.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя, троє людей постраждали.
Вночі окупанти також обстріляли об'єкти інфраструктури міста.
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