У Запоріжжі прогриміли вибухи, постраждали об'єкти інфраструктури і житлові будинки

Повідомлення про небезпеку атаки з повітря надійшли близько третьої години ночі. Незабаром після цього місцеві жителі почули гучний вибух, а потім пролунав ще один.

Імовірно, російські загарбники здійснили повторні запуски ракет С-300 із тимчасово окупованої території Токмацького району.

"Дуже голосно. Друзі, перебувайте у безпечних місцях! Сподіваємося, всі цілі. Обстріл вівся з Токмака. Тривога ще триває", - йдеться у публікації одного з місцевих Telegram-каналів.

Жителів Запоріжжя закликають залишатися в укриттях та дочекатися скасування повітряної тривоги, а також не підходити до вікон та пам'ятати про правило "двох стін".

Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, внаслідок ворожої нічної атаки постраждали об'єкти інфраструктури та були пошкоджені житлові будинки. На місці обстрілу виникла пожежа.

"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - написав він у мережі.

На місці "прильоту" вже працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки.

Також Куртєв опублікував номери телефонів для звернень мешканців Запоріжжя, чиї будинки отримали пошкодження:

15-80 (зі стаціонарних),

(061) 787 15 80,

(050) 414 15 80,

(067) 656 15 80.