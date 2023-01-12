В Запорожье прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Сообщения об опасности атаки с воздуха поступили около трех часов ночи. Вскоре после этого местные жители услышали громкий взрыв, и затем прогремел еще один.

Предположительно, российские захватчики осуществили повторные запуски ракет С-300 из временно оккупированной территории Токмакского района.

"Очень громко. Друзья, находитесь в безопасных местах! Надеемся, все целы. Обстрел велся из Токмака. Тревога еще продолжается", - говорится в публикации одного из местных пабликов.

Жителей Запорожья призывают оставаться в укрытиях и дождаться отмены воздушной тревоги, а также не подходить к окнам и помнить о правиле "двух стен".

Официальной информации о взрывах и последствиях вражеской атаки пока нет.