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В Запорожье прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: в Запорожье после сигнала воздушной тревоги послышались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье ночью в четверг, 12 января, прозвучали взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщения об опасности атаки с воздуха поступили около трех часов ночи. Вскоре после этого местные жители услышали громкий взрыв, и затем прогремел еще один.

Предположительно, российские захватчики осуществили повторные запуски ракет С-300 из временно оккупированной территории Токмакского района.

"Очень громко. Друзья, находитесь в безопасных местах! Надеемся, все целы. Обстрел велся из Токмака. Тревога еще продолжается", - говорится в публикации одного из местных пабликов.

Жителей Запорожья призывают оставаться в укрытиях и дождаться отмены воздушной тревоги, а также не подходить к окнам и помнить о правиле "двух стен".

Официальной информации о взрывах и последствиях вражеской атаки пока нет.

Напомним, перед этим 7 января, на Рождество, ночью в Запорожье были слышны взрывы - тогда оккупанты обстреливали город с помощью кассетных боеприпасов.

Добавим, что за те сутки российские войска обстреляли полтора десятка населенных пунктов Запорожской области, и в результате атак были разрушения домов и гражданской инфраструктуры.

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ЗапорожьеВзрывВойна России против Украинывоздушная тревога