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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Запоріжжя, Субота 07 січня 2023 22:13
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 7 січня, увечері у Запоріжжі було чути вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних деталей події.

Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено 22:32

Як зазначають місцеві Telegram-канали, росіяни обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Також ми писали, що сьогодні росіяни вкотре обстріляли Сумську область. Для атак вони використовували дрони, з яких скидали вибухівку.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України воздушная тревога
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