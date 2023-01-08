Ворог за добу кілька разів ударив по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки
Російські війська минулої доби обстріляли півтора десятки населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атак надійшли повідомлення про руйнування будинків та громадянської інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
"Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії", - йдеться у повідомленні.
Тим часом начальник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що цієї ночі окупанти атакували околиці Запоріжжя касетними боєприпасами. Внаслідок влучення ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.
Фото: наслідки обстрілів Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".
Також стало відомо, що росіяни під час "перемир'я" обстріляли місію ООН у Запорізькій області.
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