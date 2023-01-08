Ворог за добу кілька разів ударив по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки

Російські війська минулої доби обстріляли півтора десятки населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атак надійшли повідомлення про руйнування будинків та громадянської інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Тим часом начальник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що цієї ночі окупанти атакували околиці Запоріжжя касетними боєприпасами. Внаслідок влучення ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".

Також стало відомо, що росіяни під час "перемир'я" обстріляли місію ООН у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.